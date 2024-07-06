إيمان عز الدين: مهرجان العلمين أهم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط

قالت الإعلامية إيمان عزالدين، إنه خلال أيام قليلة ينطلق أهم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين، في دورته الثانية، تحت شعار «العالم علمين»، والتي تتجه أنظار العالم إليه.

فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين

وأضافت «عز الدين»، خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «سي بي سي»، أن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين متميزة للغاية وتناسب كل الأذواق، وتبدأ في الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس، وسيتم افتتاح الحفلات الموسيقية والغنائية من خلال الكينج محمد منير يوم 11 يوليو، إضافة إلى حفلة مميزة للنجم الكبير كاظم الساهر يوم 18 يوليو.

ولفتت إلى أن فعاليات المهرجان تضم كبار المطربين في الوطن العربي مثلعمرو دياب وهاني شاكر ورامي جمال، والموسيقار الكبير عمر خيرت وغيرهم من النجوم المصريين والعرب.

%60 من أرباح المهرجان لصالح الأشقاء الفلسطينيين

وأوضحت أن إدارة المهرجان في نسخته الثانية خصصت 60% من أرباح المهرجان لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

من جانبها، قالت الإعلامية مها الصغير مقدمة البرنامج، مهرجان العلمين ضم في نسخته الأولى نجوم ولاعبين رياضيين ونجوم غنائيين، بجانب الفعاليات الرياضية المهمة، متمنية نجاح الدورة الثانية من المهرجان، خاصة أن بها مفاجآت كثيرة مختلفة.