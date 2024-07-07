حقائق مذهلة عن الشوكولاتة في يومها العالمي.. «كانت عُملة بالماضي»

الشوكولاتة واحدة من أكثر المسليات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم، فتاريخها الطويل يمتد إلى قرون، كما مرت بمراحل عديدة في التاريخ الإنساني، فلم يكن استعالمها متوقفًا على الأكل فقط، بل كانت عملة أيضًا، وفي ذكرى أول إنتاج لها في أوروبا، نستعرض في التقرير التالي بعض الحقائق المذهلة عن الشوكولاتة في يومها العالمي، الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وفقًا لما ورد عبر موقع «the collector».

يعود تاريخ تناولها إلى 4000 عام

قبل حوالي 4000 عام، جرى تناول أول قطعة شوكولاتة في التاريخ، وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذا التاريخ يعود لعام 5300، إذ كان ساكنو أمريكا الوسطى يحصدون قرونها من شجر الكاكاو ويأكلونها، ويعُتقد أنهم كانو يتناولون اللب وليس البذر.

أول تصنيع في قالب صلب

في عام 1847، صُنعت أول قطعة شوكولاتة، عندما قامت شركة JS Fry & Sons البريطانية في مثل هذا اليوم بتحويلها إلى قالب صلب يمكن أكله بعدما كانت تُستخدم كمشروب وقتها، وفي عام 1930، قامت الشيف الأمريكية روث ويكفيلد، بابتكار بسكويت رقائق الشوكولاتة أو الكوكيز، ثم باعت وصفتها لشركة نستله مقابل الحصول على إمداد مدى الحياة من الشوكولاتة.

رائحتها تساعد على الاسترخاء

توصل عالم النفس نيل مارتن في جامعة ميدلسكس في إنفيلد بإنجلترا إلى أن رائحة الشوكولاتة تساعد على الاسترخاء، وبعد قياس الرائحة بالعديد من الروائح الأخرى، تبين أنها تساعد على تقليل الانتباه والاسترخاء.

استخدام الشوكولاتة كعملة

كان شعب المايا والازتيك يستخدمون الشوكولاتة وحبوب الكاكاو كعملة في الماضي، بالإضافة إلى ذلك، كانوا يدفعون ثمن الملابس والضرائب والطعام باستخدام حبوب الكاكاو، كما كانوا يستخدمون حبوب الكاكاو كقرابين.

حقائق سريعة عن الشوكولاتة

- كانت الشوكولاتة من السلع الفاخرة في المجتمعات.

- كان وزن أكبر قطعة شوكولاتة في العالم 12 ألف رطل.

- كان الناس يستهلكون الشوكولاتة كمشروب أولاً قبل أن يأكلوها.

- هناك فوبيا من الشوكولاتة.

- سويسرا تتمتع بأعلى معدل استهلاك للشوكولاتة للفرد.

- جرى اختراع كوكيز رقائق الشوكولاتة بالصدفة.

- يبلغ متوسط ​​عمر أشجار الكاكاو 100 عام لكل شجرة.