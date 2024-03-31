طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو بمكونات بسيطة.. «طعمه أحلى من الجاهز»

حلوى الكوكيز من الأطباق الشهية التي تحرص الأمهات على إعدادها داخل المنزل، من حين لآخر، وذلك لإسعاد أطفالهن وأفراد الأسرة، إذ أنها تتمتع بمذاقها الجيد، لذا بدأ البعض في البحث عن طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو استعدادًا لتجهيزات حلويات عيد الفطر المبارك.

طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو

وطريقة عمل الكوكيز بالكاكاو على طريقة الشيف غادة التلي يمكنك تحضيرها بأسهل طريقة ومكونات موجودة بمنزلك، بالمقادير التالية:

- كوب واحد (125 جراما) دقيق.

- رشة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

- ثلث كوب (60 جرام) كاكاو خام.

- بيضة واحدة.

- كوب إلا ربع (165 جراما) سكر بني.

- ربع كوب (50 جراما) سكر أبيض.

- رشة فانيليا.

- نصف كوب زبدة + 2 ملعقة كبيرة زبدة (المجموع 150 جراما).

- كوب (180 جراما) قطع شوكولاتة.

طريقة تحضير الكوكيز بالكاكاو

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.

- أضيفي البيضة والفانيليا واخلطي جيدًا.

- في وعاء آخر، امزجي الدقيق، الملح، البيكنج باودر، البيكنج صودا والكاكاو.

- أضيفي خليط المكونات الجافة إلى خليط الزبدة تدريجيًا مع التقليب حتى تمتزج المكونات تمامًا.

- أضيفي قطع الشوكولاتة واخلطيهم برفق.

- غطّي صينية الخبز بورق الزبدة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية الخبز مع ترك مسافة كافية بين كل كرة.

- اخبزي الكوكيز في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- اتركي الكوكيز تبرد على صينية الخبز لبضع دقائق قبل نقلها إلى رف سلكي لتبرد تمامًا.

وحتى تحصلين على أفضل نتيجة لـ الكوكيز عليكِ اتباع النصائح الآتية:

- تأكدي من أن جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء.

- لا تعجني العجينة كثيرًا، فقط حتى تمتزج المكونات.

- يمكنك إضافة مكسرات أو رقائق شوكولاتة بيضاء إلى العجينة حسب الرغبة.

- يمكنك تخزين الكوكيز في وعاء مُحكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 3 أيام.