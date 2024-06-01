هل الشوكولاتة الداكنة أقل ضررا من البيضاء؟.. «القومي للسكر» يوضح

يلجأ بعض الأشخاص لتناول الشوكولاتة البيضاء للشعور بالسعادة أو لرفع نسبة السكر في الدم في حالة الهبوط، ولكن لا يعلمون أضرارها وأنها منتج مصنع وليس طبيعي مثل الشوكولاتة الداكنة المستخرجة من شجر الكاكاو، وفقا لما أكده أكده الدكتور عمرو محفوظ، رئيس وحدة الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، أن الشوكولاتة البيضاء أضرارها مختلفة عن الشوكولاتة الداكنة، لافتا إلى أن الشوكولاتة الداكنة ليس بها نسبة سكريات مرتفعة ولكن سعراتها الحرارية عالية، ومن الممكن أكل مكعب شوكلاتة داكنة واحد، موضحا أن الشوكولاتة البيضاء بها نسب سكريات مرتفعة وتضر بالصحة بشكل عام.

نظام غذائي صحي للطفل

وشدد «محفوظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «dmc»، على أنه لابد أن يكون نظام غذاء الطفل صحي، وأن يتناول الأشياء المحببة له ولا يتم حرمانه من أي أكلة يفضلها، موضحًا أنه في حالة إذا شعر الشخص بهبوط السكر لا يحبذ أن تناول الشوكولاتة الداكنة.

الوقاية من مرض السكر

أشار محفوظ على أن الوقاية من مرض السكر هو تغير نمط الحياة، ولابد أن يكون هناك حركة كبيرة، منوهًا بأنه ضد منع أكل الشوكولاتة للأطفال، ولابد من تقنين الأمر وأكل الشوكولاتة بكميات مناسبة، وأن تكون الوجبات بها سلطة خضراء ولابد من التحرك لكي نأكل ما نفضله.