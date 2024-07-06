افتتاح مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بافتتاح العديد من المنشآت الرياضية بمركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة.

كان في استقبال الوزير والمحافظ مجموعة من الطلائع التي قامت بتقديم عرض فني في بداية الجولة.

تطوير مراكز الشباب

وتفقد صبحي والنجار معرض أندية الفتاة وحرص وزير الشباب على زيارة كافة أرجاء المعرض والحديث مع الفتيات المشاركات في المعرض.

وأكد وزير الشباب على استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية نظرا لأهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا بالإضافة إلى زيادة وتنمية الوعي لدي شبابنا مشيرًا إلى افتتاح ملعب متعدد الأغراض وحمام سباحة بتكلفة 20 مليون جنيه.

الطرح الاستثماري

وشدد وزير الشباب والرياضة على تشجيعه فكرة الطرح الاستثماري حيث يستفيد مركز شباب الكوم الأخضر من هذا الطرح منً خلال الأرباح المالية والعائد المادي من تلك المنشآت الرياضية كل شهر.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على عزمه التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتخصيص المساحات اللازمة لإقامتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لما تمثله من متنفس للشباب والسكان من مواطنى محافظة الجيزة.