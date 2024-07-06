وظائف شاغرة بجامعة المنصورة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت جامعة المنصورة عن حاجتها لشغل 4 وظائف إدارية، وحددت شروط التقديم في الوظائف المختلفة، حيث يجري التقديم بداية من 7 يوليو حتى 8 أغسطس 2024.

وظائف جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة في بيان، أهم الوظائف المطلوبة في العمل الإداري في الجامعة وهم:

- أمين كلية العلوم في جامعة المنصورة.

- أمين كلية الفنون الجميلة.

- مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث في كلية الهندسة بالمنصورة.

- مدير إدارة البحوث والدراسات العليا في كلية التربية بالمنصورة.

شروط وظائف جامعة المنصورة.

وأوضحت الجامعة شروط القبول في الوظائف الخاصة بجامعة المنصورة، وهي كالآتي:

- مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- المستوى التوظيفي الأول.

وتأتي الوظائف في المجموعة النوعية لوظائف الإدارة الإشرافية وفق بطاقة وصف الوظيفة، وعلى الراغبين في شغل تلك الوظائف وفقا للشروط المحددة التوجه إلى مقر الأمانة الفنية لوظائف الإدارة الإشرافية بالإدارة العامة بالجامعة.

أوراق التقديم في وظائف جامعة المنصورة

وجاءت أوراق التقديم في الوظائف كالآتي:

- أصل ملف ورقي معتمد ومختوم.

- أسطوانة مدمجة محمل عليها المرفقات التالية في ملف واحد بصيغة PDF وهي:

- أصل بيان حالة وظيفة حديث به تاريخ الميلاد والمؤهل العالي والمؤهلات الإضافية، وتقارير كفاءة الأداء على مدار ثلاث سنوات سابقة، والجزاءات والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية.

- بيان بالقدرات العلمية.

- التاريخ الوظيفي.

- المقترح التطويري للوظيفة المتقدم لها.

- 8 صور شخصية للمتقدم.