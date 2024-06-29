جامعة المنصورة تنعى الدكتور محمد فريد الشربيني رئيس جمعية الجراحين المصرية

نعت كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور محمد فريد الشربيني، أستاذ الجراحة العامة بجامعة المنصورة ورئيس جمعية الجراحين المصرية، والمدير الأسبق للمستشفى الجامعي الرئيسي، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والمهني، الذي شغل العديد من المناصب المُهمة، وكان له دورا بارزا في تطوير جراحة العامة في مصر، تخرج على يديه آلاف الطلاب الذين استفادوا من علمه وخبرته.

موعد جنازة وعزاء الدكتور محمد فريد الشربيني

وأعلن الدكتور أحمد محمد فريد، نجل الراحل، وفاة والده، وتقام صلاة الجنازة اليوم السبت، بمسجد النور أمام مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي، ويقام العزاء بدار المناسبات بجامع النصر الاثنين بعد صلاة المغرب.

نعي كلية الطب جامعة المنصورة للراحل

ونعاه الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، وقال: «بكل الحزن والأسي تنعي كلية طب المنصورة، العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، أحد أستاذتها المخلصين، العالم الكبير، الدكتور محمد فريد الشربيني، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بالكلية والمدير الأسبق للمستشفي الجامعي الرئيسي والرئيس الحالي للجمعية المصرية للجراحين

وكتب «شومة»، عبر صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأسبغ علية نوراً بما قدم لطلابه والجامعة والوطن، إنا لله وإنا إليه راجعون».

غاب الأستاذ والمعلم والقدوة وسيبقى الأثر

وجاء في نعي إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة المنصورة: «ترجل الفارس النبيل رحمه الله واسكنه فسيح جناته، فلكل أجل كتاب وكل نفس ذائقة الموت، غاب الأستاذ والمعلم والقدوة وسيبقى الأثر والتاريخ الذي صنعه كأستاذ وطبيب وكرئيس لجمعية الجراحين المصرية وقبل كل هذا كإنسان، تاريخ حافل من العطاء والجهد بلا حدود».

وذكرت الإدارة في نعيها: «الدكتور محمد فريد الشربيني، علمٌ من أعلام الجراحة والعمل الأكاديمي والعام، وأضاف الكثير لكل من عرفه وتعامل معه في التواضع والوفاء والحب والتسامح حتي لمن أساء إليه بجانب فنون الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار، وتغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكتب الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة، عبر صفحته الشخصية فيس بوك: «فقد المجتمع الطبي وجامعة المنصورة وكلية طب المنصورة علماً من أعلامهم ورائداً من رواد علم وفن الجراحة والدكتور محمد فريد».

وأضاف: «الراحل كان أستاذاً لأجيال متعاقبة من خريجي كلية الطب وترك بصمةً في نفس كل من درس له بعلم وشخصيةٍ متميزين وكان صاحب مدرسة بحثية غزيرة الإنتاج تتلمذ فيها العديد من الأساتذة، الراحل كان رئيساً لأقسام الجراحة العامة بالكلية ومُديراً لمستشفى الجامعة وهو الرئيس الحالي لجمعية الجراحين المصريين».

معلومات عن الدكتور محمد فريد الشربيني

وبحسب السيرة الذاتية التي قدمها الدكتور محمد فريد الشربيني فهو:

- أستاذ الجراحة العامة منذ 1995.

- مؤسس ورئيس وحدة جراحة القولون والمستقيم والشرج عام 1998.

- مدير مستشفى المنصورة الجامعي بالمنصورة 1999-2001 ثم 2005.

- مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة 2005- 2007.

- تولى رئيس مجلس أقسام بكلية الطب من 1/8/2009.

- تولى أمين جمعية الجراحين المصرية 2005.

رئيس المجموعة المصرية لجراحي القولون 2004 - 2008.

رئيس شرف جمعية جراحة القولون المصرية حتى الآن.

عضو الجمعية الدولية للجراحة مدير إقليمي 6 سنوات.

عضو الجمعية الأمريكية لجراحي القولون، وجمعيات عالمية أخرى.

نائب رئيس جمعية حوض البحر المتوسط 1998 - 2002 .