خطة لقضاء أفضل داي يوز بالعلمين الجديدة.. استمتع بأوقات الخروج والفسح

تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستضافة مهرجان العالم علمين في نسخته الثانية، والذي ييبدأ يوم 12 من يوليو الجاري، وتستقبل المدنية في هذه الفترة أعدادا كبيرة من الزوار لحضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بمعالم المدينة الجميلة.

الاستمتاع بالسباحة وشواطئ العلمين

وتتميز مدينة العلمين الجديدة بجمالها وتعدد معالمها، لذا يفضل التنزه والخروج للفسح في مواقيت محددة تجنبًا لحرارة الطقس وتنظيما للوقت من أجل الاستمتاع بكل مناطق العلمين.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس على السواحل الغربية، يتميز طقس المدينة في الصباح بأجواء معتدلة الحرارة والرطوبة، لذا يمكن الاستمتاع بالسباحة على الشوطئ في هذا الوقت.

التعرف على المعالم التاريخية والدينية

ويوجد بمدينة العلمين شاطئ عام مجاني من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كما توجد شواطئ خاصة بأسعار مناسبة لأسعار بحر الساحل الشمالي ومجهز تماما بكافة الاستعدادات «كافتيريا وحمام سباحة وغرف لتغيير الملابس وبارك للسيارات»، كما يمكن زيارة المعالم التاريخية بالمدينة لمن لا يفضل السباحة.

جولة التسوق في مولات العلمين

ومع تقدم ساعات النهار وزياد سطوع أشعة الشمس، ترتفع درجات الحرارة نسبيا في النهار، لذا يفضل قضاء هذا الوقت في التنزه داخل المولات التجارية والأماكن المغلقة تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

الاستمتاع بغروب الشمس على الشواطئ والممشى

وقبيل غروب الشمس بوقت كاف يفضل التوجه إلى زيارة شواطئ المدينة، للاستمتاع بغروب الشمس وانعاكسها على الشواطئ، أو التسوق بحسب تفضيلات وأذواق الجمهور.

وبعد الغروب يمكن زيارة الممشى السياحي لمدينة العلمين، وهو مجاني ومتاح به ممشى للدرجات ومقاهي ومطاعم، وحضور فعاليات مهرجان العلمين، والذهاب للسينما وغيرها من الأماكن الترفيهية بالمدينة، حيث يتوافر بها العديد من المطاعم والمقاهي التي تلبي احتياجات الجميع.