مصطفى عمار: مهرجان العلمين رسالة للعالم على قدرة المواطن المصري

كشف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أهمية مهرجان العلمين، قائلا إن مصر كانت غائبة تماما منذ سنوات عن فكرة المنافسة بعدما دخلت الكثير من الدول في المنطقة العربية في هذا المجال، وأثبتت نجاحات كبيرة، وأصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من السائحين العرب وغير العرب للاستمتاع والترفيه من كل الثقافات العربية والعالمية.

كان من الضروري على دولة بحجم مصر أن تضع قدمها على خريطة المهرجانات العالمية

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه كان من الضروري على دولة بحجم مصر أن تضع قدمها على خريطة المهرجانات العالمية بإنشاء مهرجان بحجم العلمين، مردفا: «أعتقد أن اختيار مدينة العلمين رسالة للعالم عن قدرة المواطن والعامل والمهندس المصري وقبلهم الدولة المصرية».

مشاركة 50 شركة بالمهرجان بواقع 50 ألف عامل مصري ومهندس

وتابع: «الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين أعلنت عن مشاركة 50 شركة بالمهرجان بواقع 50 ألف عامل مصري ومهندس في تنظيم أو العمل على تجهيز مهرجان العلمين، وهذا رقم كبير، ما يدل على أهمية المهرجان، ونتوقع مليون زائر للمهرجان».