أبرز المعلومات عن «عملوها إزاي» بمهرجان العلمين.. بطولة كريم محمود عبدالعزيز وعائشة بن أحمد

بدأ العدد التنازلي لانطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الحدث الترفيهي والثقافي الأكبر في الشرق الأوسط، إذ من المقرر أن يُقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة العديد من نجوم الفن والغناء.

مهرجان العلمين يشهد فعاليات عديدة خلال الـ50 يوما التي يُعرض بها، منها مهرجان المسرح الذي يشمل على 6 مسرحيات في دورته الثانية، ومن بينها مسرحية «عملوها إزاي» التي من المقرر أن تعرض في أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل، ونتيجة لذلك نستعرض كل المعلومات عنها.

معلومات عن مسرحية علموها إزاي

مسرحية «عملوها إزاي» من بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة عائشة بن أحمد، وأيضا أوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.

تدور أحداث المسرحية حول محقق مشهور يحل أصعب ألغاز الجرائم برفقة مساعده بالتحقيق في جريمة حدثت في موقع تصوير نجم سينمائي شهير، حيث تدور بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية.

عروض فنية ومسرحية عديدة يقدمها مهرجان العلمين تكون مناسبة لكل الأعمار، من بينها مهرجان «نبتة» الذي يقدم ورشا وفعاليات مختلفة للأطفال، إذ يكون برئاسة الفنان أحمد أمين.

مهرجان نبتة بالعلمين

تكون هناك العديد من الورش منها ورش للحكي وصناعة الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى ورش لصغار رواد الأعمال، وأيضا ورش صناعة محتوى للأطفال.

يقدم مهرجان نبتة محتوى مختلفا للأطفال من خلال: «الأغاني، والأفلام، والمسلسلات، وتصميم مشروعات، بالإضافة إلى كتابة المحتوى»، والأطفال أنفسهم سيكونون ضمن لجنة التحكيم بجانب مجموعة من الخبراء والشخصيات المهمة ذات الصلة بصناعة المحتوى.