بعد إدراجها ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. معلومات عن رياضة البادل

تشهد النسخة الثانية من مهرجان العلمين، فعاليات وأحداث رياضية عديدة، ومن ضمنها مهرجان خاص بالرياضة، يتضمن رياضات عديدة من بينها البادل، التي بدأت تكتسب شعبية كبيرة بين الشباب.

رياضة البادل تنتشر في مصر

انشترت لعبة البادل بشكل واسع في مصر، وأصبحت من الألعاب المفضلة لدى كثير من الشباب، وكشف أمير السماحي مؤسس رياضة البادل في مصر، خلال حواره في برنامج «إحلم» المذاع على قناة أون، بعض المعلومات عن هذه الرياضة:

- رياضة أسبانية الأصل.

- مزيج بين لعبة التنس والإسكواش.

- يحاط ملعبها بالزجاج مثل ملعب الإسكواش.

- تلعب رياضة البادل بشكل زوجي.

- بدأت في إسبانيا سيتينات القرن الماضي، لتنتشر في العالم في التسعينات.

- تأسس أول ملعب للبادل في مصر عام 2014.

- بدأت في مصر بـ 4 ملاعب فقط.

مميزات رياضة البادل

انتشار كبير لرياضة البادل في مصر، ووصل عدد الملاعب إلى 50 ملعبا، كما تم وضع برنامج لإعداد 1000 ناشئ، للمنافسة في البطولات العالمية، حسبما ذكر أحمد غتوري رئيس الإتحاد المصري للبادل خلال حواره في برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، كما ذكر أهم مميزات هذه اللعبة:

- يمكن لأي شخص ممارستها، ولا تحتاج خبرة في رياضات المضرب بعكس التنس والإسكواش.

- يمكن للأطفال ممارستها من سن 5 سنين.

- ملعبها أصغر من ملاعب التنس، ما يجعل الاستمتاع بها أكثر من التنس، بسبب المجهود والمشقة.

مهرجان العلمين

يبدأ مهرجان العلمين في نسخته الثانية، من 11 يوليو إلى 30 أغسطس، وتشهد هذه النسخة فعاليات عديدة، وحفلات غنائية لأهم نجوم الغناء، كما يقام أول مهرجان خاص بالأطفال فقط، إيمانًأ بدور الطفل في المجتمع.