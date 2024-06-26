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«مياه القليوبية»: إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في مراكز الشركة حتى أول يوليو

كتب:

سلامة عامر
09:53 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
عداد مياه.. أرشيفية

عداد مياه.. أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عن طريق خدمة فوري فقط ابتداء من ظهر يوم غد الخميس حتى الأحد المقبل 30 يونيو.

إيقاف الشحن عن طريق المراكز 

وأكدت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم إيقاف الشحن عن طريق مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بفروع الشركة خلال هذه الفترة وذلك لانتهاء العام المالي 2023 - 2024، على أن تعود مراكز خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بالفروع ابتداء من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو.

التواصل مع الخط الساخن

وأشارت إلى أنه للاستفسار يرجى التواصل مع الخط الساخن على رقم 125 من التليفون الأرضي و01200288880 من الهاتف المحمول.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.