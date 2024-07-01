منتخب القليوبية يتأهل للمربع الذهبي في النسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب

فاز منتخب القليوبية لكرة القدم على منتخب السويس 5 - 3، في المباراة التي جمعتهما بمركز شباب الجزيرة، ضمن بطولة دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تأهل منتخب القليوبية للمربع الذهبي

ووجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد النقاط الخمسة، وتأهلهم للمربع الذهبي، مشيدا بروح التنافس الشريف التي سادت بين اللاعبين خلال المباراة.

تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين

وأشار «الصبروط» إلى الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين، واعتبار مراكز الشباب أول خطوة في صناعة لاعب محترف، وتنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة لتعزيز الرياضة في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية بمراكز الشباب، والدكتور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية.