«تحب الطبخ والتمثيل».. معلومات عن الفنانة مروة أنور بعد إعلان خطوبتها

وسط أجواء عائلية، احتفلت الفنانة الشابة مروة أنور بخطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني، وانتشرت صور الخطوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتتصدر عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية، فما أبرز المعلومات عنها؟

من هي مروة أنور

استطاعت مروة أنور خلال السنولت القليلة الماضية، لفت انتباه الجمهور بعد مشاركتها في أكثر من عمل فني، وخلال استضافتها في أحد البرامج الترفيهية، كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها، أبرزها:

- ولدت في الـ 13 يوليو عام 1999.

- تهوى الفن منذ صغرها.

- قدمت أول دور في حياتها الفنية وهي الصف الأول الثانوي، من خلال عرض مسرحي اسمه «ابن النهر» عن قصة سيدنا موسى.

- شقيقها الفنان الشاب خالد أنور.

- أول أعمالها الدرامية كان عام 2018 من خلال مسلسل عوالم خفية.

- لها هوايات أخرى بعيدة عن الفن، مثل الغناء وعزف البيانو.

- تخرجت من كلية الإعلام.

أبرز أعمال مروة أنور

- عوالم خفية

- ضل راجل

- حكايات بنات

- لمس أكتاف

دورها في مسلسل مليحة

شاركت مروة أنور في الموسم الرمضاني الماضي، عبر مسلسل «مليحة» بدور «فريدة» الذي يعد أبرز أعمالها الفنية، وكانت تدور قصة حب بينها وبين الفنان أمير المصري ضمن أحداث المسلسل، وهو من بطولة ميرفت أمين، ودياب والفلسطينية سيرين خاص.