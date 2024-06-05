من الموضة إلى التمثيل.. «شهبا» تكشف تفاصيل ظهورها في مليحة: حلم واتحقق

ببراءة الأطفال شاهدت الصغيرة «شهبا» ما يدور على الأراضي الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمنت لو كان بيدها شيء تفعله لمساعدتهم والحديث عنهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حتى جاءت اللحظة التي جسدت فيها دور إحدى الأطفال الفلسطينيين ومعاناتها من فقدان أحبائها.

من الموضة إلى التمثيل

لمع نجم شهبا محمد خير منذ صغرها، وقبل أن تتجاوز الخامسة من عمرها عملت في مجال الموضة والأزياء، وتميزت بطلتها البريئة وظهور خاص في مسلسل مليحة، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

«اختياري لتجسيد دور طفلة فلسطينية كان بسبب اللكنة، وكمان أنا شبه الأستاذة سيرين خاص اللي عملت دور ماما في المسلسل».. قالت الطفلة «شهبا» خلال حديثها لـ«الوطن»، موضحة أنّها كانت تتمنى أن تقدم أي عمل يتحدث عن القضية الفلسطينية، وهو ما حدث معها بعد أن جسدت دور طفلة تعيش في فلسطين، وفقدت جدتها جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

مشاهد لا تنسى علقت في ذهن الطفلة شهبا

خلال تصوير مسلسل مليحة، سيطر على «شهبا» شعور الحزن والأسى لما يحدث مع أطفال فلسطين: «واحنا بنصور حطيت نفسي مكانهم خاصة وقت موت ستي ألطاف، أحداث لمست قلبي وكل ما أشوفها لحد دلوقتي بعيط عليها.. ربنا ينصر أصحاب الأرض»، حسب تعبير صاحبة الـ9 سنوات، موضحة أنّها من أب وأم سوريين لكنها مولودة في مصر، لذلك لم تجد صعوبة في الحديث باللكنة الفلسطينية.

وحصد مسلسل مليحة العديد من الجوائز، آخرها الجينريك الذهبي، تقول الطفلة: «حصول المسلسل على أي جوائز ده لفريق العمل كله وأنا بحب كل الممثلين الكبار وفخورة بمشاركتي معهم».