رئيس «التنمية الحضرية»: «مدبولي» يعتبر إحياء حدائق تلال الفسطاط مشروع حياته

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعتبر إحياء القاهرة التاريخية وحدائق تلال الفسطاط مشروع حياته.

وأضاف «صديق» في مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «عندما أعطانا رئيس الوزراء التكليف بالعمل على الحديقة في البداية، قال لي: أعتبرها يا خالد مشروعي الشخصي».

مشروع حدائق تلال الفسطاط

أشار «صديق» إلى أن مشروع حدائق تلال الفسطاط له قيمة كبيرة جدًا، لاسيما اجتماعيًا وبيئيًا وصحيًا ونفسيًا واستثماريًا، وذلك داخل مساحة تبلغ 500 فدان، تشمل المتحف القومي للحضارة، وكانت هذه المساحة في السابق مقلبًا عامًا للنفايات، وتضم أيضًا بحيرة طبيعية كانت موطنًا للحيوانات النافقة.

مشروع أرابيسك

وأوضح أن هذا المكان تحول الآن إلى واحدة من أجمل الأماكن، مضيفًا: «أسوأ مكان في القاهرة أصبح الآن أجمل مكان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم مشروعات متعددة مثل مشروع أرابيسك وغيرها في هذا المكان».