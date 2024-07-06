موعد إعلان نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس بمحافظة الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، موعد إعلان نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس، مؤكدة أن التحويلات المدرسية تجرى إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية واللغات والمتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي «يدويًا» إلا للتعليم الخاص والفني فقط.

التحويل الإلكتروني بين المدارس

وأكدت المديرية عبر موقعها الإلكتروني، أن نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس يجرى إعلانها على مرحلتين؛ الأولى في أغسطس المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، مشيرة إلى أنه على ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة استمارة النتيجة المقبول بها الطالب واستمارة التقدم وتقديمها إلى الإدارة التعليمية فقط.

موعد التحويل إلى المدارس الرسمية لغات

وشددت مديرية التربية والتعليم على ضرورة استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة، وبالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة ويرفق إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية مع الأوراق المطلوبة.