آخر موعد للتقديم لوظائف ميناء الإسكندرية.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

حددت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم لفرص العمل بميناء الإسكندرية، موضحة أنه ضمن الفرص وظيفة سائق، والتي تتطلب أن يلتزم بقيادة جميع أنواع السيارات على الطرق المختلفة بالسرعات القانونية ويراعي تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من رئيسه المباشر والمرور، ويلتزم بقراءة عداد الكيلو متر للسيارة وتدوينه بأمر التشغيل.

وأوضحت البوابة، أن آخر موعد لوظائف الميناء هو يوم 9 من شهر يوليو الجاري، مؤكدة أنه على المتقدمين ضرورة المعرفة الكافية بعمليات صيانة وإصلاح ميكانيكا وإطارات السيارات، والقدرة على تعلم الإشارات وعلامات المرور المكتوبة باللغات الأجنبية، والقدرة على العمل ضمن فريق عمل.

وظيفة سائق

- تشترط الحصول على مؤهل أقل من المتوسط ورخصة قيادة مهنية سارية.

- يجب ألا يقل السن عن 30 سنة.

وظيفة ميكانيكي بحري

- تشترط الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

- تشترط ألا يقل العمر عن 30 سنة.

وظيفة بحري

- الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

- ألا يقل العمر عن 30 سنة.

وظيفة فني كهرباء

- الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط «تخصص كهرباء».

- ألا يقل العمر عن 30 سنة.

وظيفة مهندس ميكانيكا

- الحصول على مؤهل هندسي عالٍ تخصص «ميكانيكا أو هندسة بحرية أو ميكانيكا قوى أو إنتاج أو سيارات».

- يجب ألا يقل العمر عن 30 سنة.

وظيفة قائد قاطرة

- يشترط الحصول على مؤهل بحري عال «شهادة ضابط ثان أعالي بحار».

- يجب ألا يقل العمر عن 30 سنة.