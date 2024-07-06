بعد مزاعم تداول امتحان الكيمياء.. عقوبة الغش الجماعي في الثانوية العامة

خلال الساعات الماضية، زعمت صفحات الغش الإلكتروني تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، فيما كشف مصدر بغرفة العمليات بوزارة التعليم عن أن فريق الغش الإلكتروني رصد جميع صور الأسئلة المتداولة للامتحان للتأكد منها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عقوبة الغش الجماعي أو الإلكتروني.

عقوبة الغش الإلكتروني والجماعي في الثانوية العامة

وفي هذا الشأن، يقول الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «هناك عقوبات صارمة في حالة الغش الإلكتروني أو الغش الجماعي نص عليها قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات».

وأوضح «السعداوي» أن هذه العقوبة تكون رادعة لمرتكبي حالات الغش تصل إلى الحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه حال الترويج لأسئلة أو أجوبة الامتحانات سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مكبرات الصوت وغيرها من الوسائل.

وأضاف استاذ القانون الجنائي أن الطالب الذي يثبت عليه الغش سواء من الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مثل السماعة يتعرض للعقوبات السابقة، بالإضافة إلى عقوبة إلغاء الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وفي صباح اليوم، أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في مادتي الكيمياء والجغرافيا وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.