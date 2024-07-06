آراء الطلاب في امتحان الكيمياء للثانوية العامة بالمحافظات: «عدى على خير»

آراء الطلاب في امتحان الكيمياء في المحافظات أكثر ما يشغل تفكير أولياء الأمور، اليوم، إذ أدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان الذي استمر لمدة 3 ساعات، بداية من 9 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً، في نفس الوقت الذي أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا.

آراء الطلاب في امتحان الكيمياء في المحافظات

وأكدت الطالبة منه محمد بمحافظة الدقهلية، بشعبة علمي رياضة أن امتحان الكيمياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحة: «كان في بعض الأسئلة المميزة للطالب المتميز، لكن في المجمل الامتحان كان متوسطًا وكان فيه بعض النقاط للطالب الضعيف يقدر يحلها بكل سهولة».

فرحة الطلاب بعد امتحان الكيمياء في المحافظات

وأوضحت الطالبة بسنت سليم بمحافظة الشرقية، أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي بسبب الأسئلة المقالية، موضحة: «الاختياري كان كويس وفي مستوى الطالب المتوسط، لكن المقالي كان محتاج تفكير فأخذ وقت مننا في حل السؤالين».

وأوضح الطالب محمد طارق ابن البحيرة في الشعبة العلمي علوم، أن امتحان الكيمياء جاء مفرحًا للطلاب: «عوض أي صعوبة حصلت معانا في الامتحانات اللي فاتت، وفرحنا الحمد لله».

وأشار الطالب أحمد محمد في أسيوط، إلى أن امتحان الكيمياء شجعه على استكمال باقي الامتحانات، خاصة شعبة العلمي رياضة، معقبًا: «كنا خايفين من الكيمياء لكن عوضتنا وشجعتنا على المذاكرة للمادة القادمة، خاصة أننا علمي رياضة باقي لنا 4 مواد».

«عدت علي خير، وخرجنا مبسوطين» بتلك الكلمات عبرت الطالبة ريم علي في شعبة العلمي علوم عن رأيها في امتحان مادة الكيمياء والذي رسم البهجة علي وجوهم اليوم بعد الانتهاء من أداءه.

في السياق، قال أحمد سعيد طالب في مدرسة السادات الثانوية في الإسماعيلية، أن امتحان الكيمياء اليوم كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، مع وجود 3 أو 4 أسئلة تحتاج للتفكير للوصول إلى الإجابة الصحيحة بدقة».

وصرح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، أدوا اليوم الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا دون مشكلات.