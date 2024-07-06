وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل المنطقة الترفيهية بـ«العلمين الجديدة»

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات الداخلية في عدد من الأبراج بمنطقة الشاطئ بمدينة العلمين الجديدة، حيث جرى الانتهاء من 15 برجًا وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بالإضافة إلى تنفيذ 8 أبراج أخرى، كما تشمل المنطقة الشاطئية ممشى يطل على البحيرة الموجودة أمام الأبراج.

موقف تشغيل المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

ووجّه المهندس شريف الشربيني، بإعداد جداول زمنية مضغوطة لتسليم وحدات أبراج المنطقة الشاطئية للحاجزين، خلال فترة الصيف، كما تجول بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، حيث ناقش موقف تشغيل المنطقة.

كما وجّه بتوفير المزيد من الخدمات والأنشطة بمستويات مختلفة، تناسب مختلف شرائح المواطنين، بهدف رفع نسب الإشغال بالمنطقة الترفيهية.

إعداد جداول زمنية لتسليم وحدات الأبراج للحاجزين

كما تفقد الوزير مداخل مارينا التابعة لجهاز القرى السياحية، ومداخل مدينة العلمين الجديدة، موجهًا بالاهتمام بأعمال التجميل والصيانة والزراعة وتنسيق الموقع، لتحسين الهوية البصرية، ووضع اللمسات الجمالية، بما يليق بمستوى مارينا ومدينة العلمين الجديدة، وكذا الاستغلال الأمثل لأي عناصر يمكنها تحقيق موارد مالية يتم الصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، واختيار أفضل الشركات في مجال التشغيل والصيانة.