موعد إعلان نتيجة التظلمات بالدقهلية للشهادة الإعدادية الترم الثاني

أعلنت إدارة شرق المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية إتاحة نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية على نتيجة الترم الثاني لـ2024 غدا بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة لكل ما تقدم به الطلاب من تظلمات في مختلف المواد.

موعد نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشارت الإدارة في بيان لها، إلى أنه يتم الإعلان عن النتيجة غدا ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب والحصول على النتيجة.

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه في حالة ثبوت وجود درجات للطالب بعد نتيجة التظلمات يحصل الطالب على الدرجات ويسترجع المبلغ المدفوع في التظلم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بنسبة نجاح وصلت لـ93%، وفتحت باب التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية بعد يوم من إعلان النتيجة واستمرت لمدة 15 يوما.

تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تنسيق القبول في المرحلة الأولى بالثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية والذي جاء 249 درجة.