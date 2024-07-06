صندوق «تنمية وإعمار ليبيا» يوقع عقود مشاريع مع الدكتور عاصم الجزار رئيس شركة Nemo المصرية لتنفيذها في درنة
كتب:
الوطن
10:44 م | السبت 06 يوليو 2024
المهندس بالقاسم خليفة حفتر والدكتور عاصم الجزار
وقع المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر مع رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» المصرية، الدكتور عاصم الجزار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الصندوق الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية.