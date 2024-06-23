لأول مرة سحب رعدية في عز الحر.. هل يصل منخفض ليبيا إلى مصر؟

على عكس الأجواء الصيفية الحارة التي نعيشها، تشهد ليبيا ظاهرة لأول مرة في الصيف، وهي امتداد منخفض جوي مصحوب برياح شمالية شرقية على المناطق الساحلية، يسبب عددا من الظواهر الجوية منها رياح شديدة تثير الأتربة والغبار، وتكاثر السحب التي يصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية، فهل يصل هذا المنخفض إلى مصر، أو تتأثر بالرياح الشديدة هناك؟.

هل تتأثر مصر بمنخفض ليبيا؟

بالنسبة لمنخفض ليبيا الذي تتشكل فيه الخلايا الرعدية في الصيف، وهل يؤثر على مصر، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن بالفعل تشير الخرائط لوجود منخفض جوي ضعيف على الجانب الشمالي الغربي في ليبيا، سوف يؤدي في بعض الأحيان إلى إثارة خفيفة للرمال والأتربة على مناطق من القطاع الشمالي الغربي مع تشكل بعض الخلايا الرعدية هناك.

وأضاف «القياتي»، عن وصول المنخفض لمصر من عدمه: «نحن نقع على الحدود الشرقية لـ ليبيا، بالتالي بتتبع مسار المنخفض الجوي وجد أنه يتلاشى سريعًا ويفصل بين مصر وبين هذا المنخفض مرتفع جوي يؤدي لاستقرار تام في الحالة الجوية، وتشير الخرائط لعدم وصوله أبدًا للأراضي المصرية».

أجواء حارة في مصر

بحسب الصفحة الرسمية لـ«الأرصاد» على «فيسبوك» فإن الحالة الجوية المتوقعة في مصر من الاثنين 24 يونيو إلى السبت 29 يونيو، يسودها طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى اضطراب البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وسرعة الرياح، وارتفاع الأمواج.