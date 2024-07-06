أمل الحناوي: صمت العالم حول الاحتلال الإسرائيلي إلى استعمار ونظام فصل عنصري

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن العالم صمت على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية حتى تحول الاحتلال إلى استعمار استيطاني، واستمر الصمت فتحول إلى نظام فصل عنصري.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «تواصل الصمت والعجز بل والتواطؤ أيضا، حتى تحولت إسرائيل إلى قوة إبادة جماعية تمارس التدمير والقتل والتطهير العرقي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني البريء».

وواصلت: «تعمد بينيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال تدمير وقطع كل أشكال الحياة عن الفلسطينيين بقطاع غزة قاصدا تدميرهم نفسيا ومعنويا وروحيا وماديا وعلى مدى أكثر من 170 يوما من عدوان دام على غزة لم يجد الأحياء من شعب فلسطين الراحة لحظة واضحة».

واستكملت: «أصوات الطائرات والدبابات هي المسيطرة على سمعهم وأبصارهم دائما، وبين رائحة الموت التي تفوح من كل مكان في القطاع وتصاعد صرخات الأطفال ونحيب النساء وأنين الرجال، منادة أحرار العالم من أجل إنقاذهم».