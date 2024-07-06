مخاطر استخدام أجهزة الراوتر القديمة.. احذر الاختراق

البعض يعتمد في استخدامه للإنترنت، على أجهزة «الراوتر» القديمة، مما يعرضهم لخطر الاختراق، الأمر الذي كشفته هيئة مراقبة المستهلك في بريطانيا، إذ فحصت 13 نموذجًا قدمتها شركات الإنترنت للعملاء، لتكتشف مفاجأة كبرى، وفقا لما نشرته «bbc».

هيئة مراقبة الاستهلاك اكتشفت أن أكثر من ثلثي هذه النماذج تحتوي على عيوب، مشيرين إلى أن هناك 6 ملايين شخص لديهم «راوتر» لم يتم تحديثه منذ عام 2018.

مخاطر استخدام أجهزة الراوتر القديمة

كيت بيفان، المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية، قالت في تصريحات لـbbc، أنه يجب أن يكون مقدمو خدمات الإنترنت أكثر وضوحًا بشأن عدد العملاء، المستخدمين لأجهزة الراوتر القديمة، وتشجيعهم على تحديث الجهاز من أجل تفادي الوقوع في أي مخاطر أمنية، كما أن الحكومة البريطانية تخطط لوضع قوانين للأجهزة الذكية، بهدف حمايتها من القرصنة.

شركات الإنترنت على علم بالمشكلة

كين مونرو، مستشار الأمن في خدمة «Pen Test Partners»، قال إنهم كانوا يحاولون إقناع أحد القائمين على شركة للإنترنت لإصلاح خلل أمني خطير، لأن الخلل يسمح باختراق ملايين الأجهزة الخاصة بالعملاء، وقاموا بإبلاغهم من عام تقريبا، لكنهم ماطلوا عدة مرات، مؤكدا أن مزودي خدمة الإنترنت مترددين في تدشين التحديثات إلى أجهزة الراوتر.