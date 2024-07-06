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فضل شهر محرم.. دار الإفتاء توضح التفاصيل

كتب:

رؤى ممدوح
09:50 ص | السبت 06 يوليو 2024
شهر المحرم - تعبيرية

شهر المحرم - تعبيرية

فضل شهر محرم، من الأمور التي ذكرتها السنة النبوية، إذ أنّ هذا الشهر له فضل كبير، لكونه أحد الأشهر الحرم الأربعة، وذكر العلماء فضله والأعمال المستحبة فيه، والعبادات التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى.  

فضل شهر محرم

وحول فضل شهر محرم، قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهر الله المحرم عظيم الفضل بين الشهور، بدليل الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل»، مشيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، وقال في عامه الأخير: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»، يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك، وقد أجاب الناس والفقهاء بجواز صيام يومي التاسع والعاشر.

قيام الليل والصلاة

وأوضحت الدار، على موقعها الإلكتروني، أن الفضل الثاني لشهر المحرم هو قيام الليل وهو أفضل بعد الصلاة المكتوبة والسنن الراتبة، وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، وعن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد»، أخرجه الترمذي، فقيام الليل يوجب صحة الجسد.

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