موجة حارة تضرب 3 دول عربية.. والعظمى تسجل 50 درجة

تُعاني عدة أجزاء من شبه الجزيرة العربية من موجة حر شديدة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، ويرجع سبب هذه الموجة الحارة إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الأعوام السابقة.

موجة حر شديدة تضرب شبة الجزيرة العربية

وأشارت شبكة طقس العرب إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الحالي، بسبب تزايد تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية، بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري السطحي في شرق شبه الجزيرة العربية.

وتشهد منطقة الخليج العربي موجة حر شديدة مع نهاية الأسبوع الحالي، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس في أجزاء من بعض المناطق في العراق، الكويت، السعودية، قطر، البحرين والإمارات، لتصل إلى الأربعينات في غالبية المناطق، ولكن من المتوقع أيضا أن تتخطى درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق من العراق، الكويت، وشرق السعودية.

خبراء الأرصاد يحذرون من التعرض المباشر لأشعة الشمس

ومع تحذيرات ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، حذر خبراء الأرصاد من خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وأكدوا على ضرورة الالتزام بتوصياتهم للحفاظ على صحة الأفراد.

وعادة ما ينصح الخبراء المواطنين تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة خلال ساعات الذروة من أشعة الشمس، خاصة من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، وذلك للحد من التعرض لأشعة الشمس خلال النهار، كما تنصح بشرب كميات وفيرة من السوائل الباردة مثل الماء والعصائر الطبيعية للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة خلال ساعات النهار وحتى ساعات الليل، وارتداء الملابس الفاتحة والقطنية فهي تساعد على امتصاص الحرارة بشكل أقل.