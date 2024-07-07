تقام بطولة لها ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. 9 معلومات عن رياضة الجودو

فعاليات كثيرة ومتنوعة يشهدها مهرجان العلمين في نسخته الثانية في «نورث سكوير» بالساحل الشمالي، من ضمنها تنظيم بطولة لرياضة الجودو، وهو ما أعلنه اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي؛ لذا وقبل انطلاق فعاليات المهرجان يمكن توضيح بعض المعلومات عن هذه الرياضة.

بطولة لرياضة الجودو خلال مهرجان العلمين

أعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، تنظيم بطولة لرياضة الجودو ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومن المقرر أن يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل البطولة، وعدد الدول المشاركة وعدد اللاعبين واللاعبات، وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولة العربية التي نظمها الاتحاد خلال فعاليات النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي بمشاركة عدد كبير من الدول.

معلومات عن رياضة الجودو

نشأت رياضة الجودو في اليابان في أواخر القرن التاسع عشر. فن قتالي يركز على استخدام القوة والمهارة لإسقاط الخصم على الأرض. «جودو» تعني «طريق اللين» باللغة اليابانية، وتجسد فلسفة الرياضة التي تؤكد على استخدام قوة الخصم ضده بدلًا من مواجهتها بالقوة المباشرة. يُنسب تأسيس رياضة الجودو إلى الدكتور جيغورو كانو، الذي سعى إلى تطوير نظام قتالي آمن وفعال للدفاع عن النفس. تُبنى رياضة الجودو على مبادئ أساسية تشمل الاحترام، التواضع، السيطرة على النفس، التعاون، الاستفادة القصوى من الإمكانيات. تتكون رياضة الجودو من مبارزات بين لاعبين يرتديان زيًا خاصًا (جودوجي) على بساط مخصص (تاتامي). تشمل تقنيات الجودو رمي الخصم على الأرض، وتثبيته، وخنقه. يُمنح لاعبو الجودو رتبًا تشير إلى مستوى مهاراتهم، بدءًا من كيو (المبتدئ) حتى دان (الخبير). أصبحت الجودو رياضة أولمبية رسمية في عام 1964 في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

مهرجان العلمين في نسخته الثانية

وينطلق مهرجان العلمين في نسخته الثانية بنورث سكوير في الساحل الشمالي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنطلق فعالياته في 11 يوليو وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، وقد تم الإعلان عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين.