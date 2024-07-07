مدحت صالح ضيف «معكم منى الشاذلي» في مهرجان العلمين 11 يوليو (فيديو)

عرضت إدارة مهرجان العلمين، في نسخته الثانية، برومو برنامج «معكم منى الشاذلي»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي من مهرجان العلمين الجديدة في حلقة «الغنا مقامات» مع النجم الكبير مدحت صالح.

وجاء في البرومو: «معكم منى الشاذلي من مهرجان العلمين الجديدة في حلقة الغنا مقامات مع نجم المقامات مدحت صالح في ليلة من ألف ليلة وليلة».

وتابع: «سمع وغنا وسلطنة وبهجة وكل المقامات، يوم 11 يوليو في مسرح المدينة التراثية».

وواصل: «احجز تذكرتك دلوقتي من على موقع تذكرتي».

ويعد مهرجان العلمين واحد من أهم المهرجانات الفنية ذات طابع خاص من الجاذبية والسحر والفنون والثقافة، مع إزاحة الستار عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 في الفترة من يوم 11 يوليو الجاري وتمتد حتى 30 أغسطس المقبل، الذي حظى بإشادات واسعة وتصدر مؤشر محركات البحث العالمية فور انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي له.