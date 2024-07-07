أسعار اللحوم اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد 7-7-2024 استقراراً في مختلف الأسواق المحلية، حيث بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في مصر للمستهلك 398.89 جنيه، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وترصد «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الأحد 7 يوليو 2024 في السطور التالية، بحسب آخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو اللحوم اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق بالنسبة للمستهلك ما يلي:

- متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في مصر للمستهلك 421.67 جنيه.

- متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في مصر للمستهلك 452.5 جنيه.

- متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز كبير في مصر للمستهلك 381.67 جنيه.

- متوسط سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في مصر للمستهلك 440 جنيهات.

- متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في مصر للمستهلك 398.89 جنيه.

-متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق 407.86 جنيه.

- متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في مصر للمستهلك 427 جنيه.