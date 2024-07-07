لطلاب الثانوي العام.. المراجعة النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة في علم النفس

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان مادة علم النفس خلال أيام، مما يستلزم الاطلاع على المراجعة الشاملة وأهم الأسئلة المتوقعة، والتي قدمها ماجد شعبان، مدرس علم النفس، خلال حديثه لـ«الوطن».

المراجعة الشاملة في مادة علم النفس

ويمكن الاطلاع على المراجعة النهائية الشاملة للأسئلة المتوقعة في امتحان الثانوية العامة 2024 في مادة علم النفس، حيث يؤدي الطلاب الامتحان فيها يوم الأربعاء المقبل، الموافق 10 يوليو الجاري، والتي من شأنها المساعدة في الحصول على الدرجة النهائية.

أسئلة الباب الأول في علم النفس

الأسئلة الشاملة على الباب الأول تتضمن الفصل الأول والثاني والثالث للصف الثالث الثانوي، كالتالي:

ما هي نظرية الذكاءات المتعددة؟.

بما يتمتع أصحاب الذكاء اللغوي؟.

وضح التحاليل والاستنتاجات للذكاء الرياضي أو المنطقي؟.

كيف يمكنك أن تنمي ذكائك الحركي؟.

عرّف طبيعة التعلم.

ما هي إسهامات الدراسات والأبحاث في مجال التربية وعلم النفس؟.

اشرح نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي؟.

ما هو قانون الانطفاء؟

اشرح التطبيقات التربوية للنظرية.

ما هي إسهامات ثورنديك في مجال التعلم؟.

اشرح قانون الأثر وثقانون الاستعداد والتهيؤ.

ماذا تعني نظرية «جشطالت»؟.

ما الفرق بين قانون التعلم السببي والعلاقة السببية؟.

ما هي مبادئ التعلم الجيد؟.

ما هما النوعان من الممارسة الذي ميز العلماء بينهما؟.

ما هي أسس الاستذكار الفعال؟.

الباب الثاني في علم النفس

ودارت أسئلة الباب الثاني حول النمو الإنساني في الفصول الأول والثاني والثالث، كما يلي:

ما هو تعريف النمو والمبادئ العامة له؟.

ما هي العوامل التي تؤثر على النمو؟

يحتوي الجسم على مجموعتين من الغدد. ما هما؟

ما هي العوامل التي تؤثر على الجنين في البيئة الرحمية؟.

خصائص مرحلة الرضاعة.

كيفية اكتساب الصفات الإيجابية للطفل في مرحلة الرضاعة.

اذكر المطالب والتحديات في مرحلة المراهقة.

خصائص القدرات العقلية لدى المراهق.

ما هو المعنى التقليدي للنمو الفعلي؟.

اذكر النمو الخلقي والاهتمامات الدينية.

عرّف معنى الميول.

ما هي مظاهر النمو الفعلي؟.

اشرح بداية مرحلة النمو اللغوي.

اشرح حالات اختلاف الدم.

ما هي أمراض الدم للأم الحامل؟.

ما هي العمليات العقلية؟

أسئلة الباب الثالث في علم النفس

أما أسئلة الباب الثالث فهي شمولية عن الشخصية وأساليب التوافق النفسي والاجتماعي: