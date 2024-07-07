حقيقة وفاة لاعبين اثنين من اتحاد طنجة المغربي.. جرفتهما الرياح أثناء السباحة

لا تزال فاجعة انقلاب قارب سياحي بـ5 لاعبين من اتحاد طنجة المغربي، تلقي بظلالها على الوسط الرياضي العربي، ما بين استمرار البحث عن لاعبين بعد إنقاذ 3 لاعبين، وبين شائعات حول العثور على جثمان الثنائي المفقود.

رئيس اتحاد طنجة يوضح حقيقة وفاة لاعب الفريق

شائعات عدة رافقت فقدان الثنائي سلمان الحراق وعبداللطيف أخريف، إذ انتشرت أقاويل خلال الساعات الماضية حول العثور على جثمان الأخير، ما جعل رئيس اتحاد طنجة، محمد الشرقاوي يخرج عن صمته، في تصريحات نقلتها موقع «البطولة» المغربي، نافيًا كل ما يتردد في هذا الشأن.

وأوضج الشرقاوي أنّ البحث لا يزال جاريًا عن الثنائي المفقود من قبل القوات في المغرب، وأكد: «أتمنى كفاية شائعات في هذا الشأن».

تفاصيل غرق لاعبين مغاربة

وتواصل فرق الدرك البحري والبحرية الملكية المغربية بعمق بحر المضيق حتى الآن، عمليات البحث لأجل العثور على ثنائي اتحاد طنجة بعد فقدان الاتصال بهما بعد خروجهما مع أصدقائهما في رحلة ترفيهية بيخت سياحي من الميناء الترفيهي، بحسب موقع «le360 sport» المغربي.

«إنقاذ ثلاثة لاعبين من الموت المحقق من عمق المياه على بعد أزيد من 800 متر من شاطئ المضيق وذلك بعد تلقي إشعار عاجل»، هكذا كشف التقرير ملابسات إنقاذ ثلاثة لاعبين وفقدان اثنان.

بدأت القصة بخروج 5 من لاعبي اتحاد طنجة على متن يخت صغير وأثناء دخولهم وسط المياه بدأوا في ممارسة السباحة، إلا أنه نتيجة الرياح القوية ابتعد اليخت عن اللاعبين.

وحاول الضحايا الوصول لمدة ساعة ونص لمكان توقف اليخت دون جدوى، ما تسبب في فقدان اثنين منهم.

وفتح المسؤولون في المغرب تحقيقا عاجلا تحت إشراف النيابة العامة بتطوان لمعرفة ظروف وملابسات الحادث المآساوي.