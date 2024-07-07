قطع المياه عن 15 قرية بالمنوفية بسبب أعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب، عن قطع المياه في 15 قرية على مستوى المحافظة، غدا، بسبب غسيل وتطهير شبكات ومحطات المياه.

مواعيد قطع المياه في المنوفية

ولفتت الشركة إلى أن موعد قطع مياه الشرب سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مطالبة المواطنين بتخزين الكميات الكافية من المياه حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

أماكن قطع المياه محافظة المنوفية

مركز شبين الكوم: مليج

مركز بركة السبع: شنتنا الحجر - ميت فارس - جنزور

مركز قويسنا: مصطاي - ميت برة - أشليم

مركز أشمون: الغنامية - الفرعونية - سمادون

مركز الشهداء: دناصور - كفر الشبع

مركز الباجور: اسطنها - قلتى الكبرى

مركز منوف: تتا - جزي.