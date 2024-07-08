مُبادرة ابدأ تؤهلك إلى سوق العمل.. اعرف مميزات البرنامج للمتدربين

تقدم مبادرة ابدأ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الخدمات الصناعية التي تؤهل الشباب لسوق العمل، مع وجود العديد من المميزات والخدمات التي يستفيد منها الشباب.

مُبادرة ابدأ.. مميزات البرنامج للمتدربين

تهدف مُبادرة ابدأ إلى تطوير المشروعات القائمة والمستهدفة، وتسهيل الحصول على أراضٍ زراعية، كما تتيح الفرصة أمام الشباب لتسويق المُنتجات ودعم تصديرها، إضافة إلى تدريب العمالة الفنية.

وترصد السطور التالية مميزات البرنامج للمتدربين، كما يلي.

- الزي الخاص بالتدريب «مهمات الأمن الصناعي»

- توفيرشنط العدة الازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.

- فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة للشركة لمدة 3 أشهر.

- رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمُعدات الثقيلة المعترف بها في مصر وإفريقيا والدول العربية.

طريقة التقديم على التدريب الخاص بالمُبادرة

التقديم متاح للدفعات القادمة من خلال الرابط، حيث ينقسم التدريب إلى قسمين «قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل، وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل»، إضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني بواسطة الأكاديمية الوطنية لتدريب لتحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين.