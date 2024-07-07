كريم عبد العزيز «سندباد» في مهرجان العلمين.. ما قصة الشخصية الأسطورية؟

بعد نحو 25 عامًا يستعد الفنان كريم عبد العزيز للعودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى، بتقديمه بطولة مسرحية «السندباد» خلال فعاليات الأنشطة الترفيهية والفنية في النسخة الثانية لمهرجان العلمين بنورث سكوير في الساحل الشمالي.

عودة كريم عبد العزيز بمسرحية «السندباد»

ومن المقرر أن يشارك الفنان كريم عبد العزيز في بطولة مسرحية «السندباد» على خشبة المسرح، وهو ما تسبب في شعور محبيه بالسعادة العارمة لعودته مرة أخرى بعد سنوات طويلة من مشاركته في مسرحية «حكيم عيون» مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

ما قصة السندباد في الأساطير؟

قصة السندباد البحري تعد واحدة من أبرز قصص الأساطير الشهيرة للأطفال، فهي تنتمي لسلسة قصص ألف ليلة وليلة، وخلال القصة يظهر شابًا من أصل عربي يدعى سندباد يحب المغامرة والإبحار، ومن ثم يواجه العديد من المواقف التي يتعلم منها دروسًا كبيرة، وكذلك يؤثر بمغامراته في من يحيطون به.

ومن أشهر رحلات وقصص السندباد، الجزيرة المتحركة والخيول البحرية، وادي الألماس، مقبرة الأفيال، رحلة الغول الأسد، السندباد يُدفن حيًا، رحلة نهرية في كهف، تحت عنوان شيخ البحر.

الدروس المستفادة من قصة السندباد للأطفال

خلال مغامرات السندباد تُقدم عدد من الدروس الحياتية الإيجابية للأطفال، ومن بينها، ضرورة التمسك بالأحلام والعمل على تحقيقها، وكذلك تعزيز قيم الترابط بين الأفراد، وعدم التكاسل عند السعي للرزق، والعمل على الوصول للأهداف وتحقيق النجاح، وتخطي كافة عقبات الطرق.

ويشارك في بطولة مسرحية السندباد ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، كريم عبد العزيز، نيللي كريم، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد.