«على قد الإيد».. فعاليات للأسرة في مهرجان العالم علمين

أكبر وأهم حدث ترفيهي خلال موسم الصيف تحتضنه مدينة العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، التي بدأت تنبض بالحياة خلال الأيام الماضية استعدادًا لحضور باقة من الفعاليات الجديدة والمميزة التي تلبي ذوق الأسرة المصرية وتناسب جميع الأذواق بمختلف أعمارهم وتشعل حماس عشاق الترفيه والثقافة، بدءًا من حفلات نجوم الغناء حتى الفاعليات المجانية التي تناسب مختلف الطبقات.

فاعليات على قد الإيد في مهرجان العلمين

وإلى جانب فاعليات كبار نجوم الفن والغناء التي تنطلق مع بداية افتتاح مهرجان العلمين، تقام العديد من الفاعليات المجانية التي تناسب مختلف الأذواق والتي تتمثل في الآتي:

عروض مسرح الشارع

وبحسب إدارة المهرجان، من المقرر أن تقدم الفعاليات هذا العام عروض مسرح الشارع مجانًا للجمهور، في ساحة المهرجان الرئيسية.

مهرجان الطعام

ويطلق مهرجان العلمين لأول مرة مهرجان الطعام، كفرصة لتجربة أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال مشاركة العديد من المطاعم المحلية والعالمية.

فعاليات الطفل

وبحسب وزارة الثقافة المصرية، من المقرر أن تشهد هذه الدورة من المهرجان تخصيص فعاليات مميزة للطفل، ومنطقة عرض متميزة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية، كما سيشهد تقديم عروض عرائس الليلة الكبيرة، والأراجوز وخيال الظل.

ولأول مرة في مهرجان العلمين، ستشهد الفاعليات إطلاق مهرجان «نبتة» الخاص بصناعة محتوى للأطفال والمراهقين لأول مرة في مصر برئاسة الفنان أحمد أمين، الذي يتضمن تحديات لصناعة محتوى الطفل، وورش لصناع محتوى الطفل، ومسابقة «نبتة» لمحتوى الأطفال والنشء، التي تتضمن محتوى أو أفلام أو مسلسلات أو مشروع جديد للأطفال، أو أغنية للطفل وغيرها، بالإضافة إلى جوائز وتكريمات لصناع المحتوى والأطفال المتفوقين في مجالات مختلفة، وأنشطة مختلفة للأطفال، على هامش المهرجان طوال فترة مهرجان العلمين.

شواطيء مجانية

وخصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شاطئًا مجانيًا يستقطب زوار مدينة العلمين الجديدة بشكل مجاني دون أي رسوم خلال فترة المهرجان.