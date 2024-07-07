«إرادة جيل»: الحوار الوطني أحدث حراكا كبيرا بين كل أطياف المجتمع 

قال تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، إن الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا بين كل أطياف المجتمع.

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قائلًا: «نتج عن الحوار الوطني مخرجات صاغها مجلس أمناء الحوار الوطني وأرسلها إلى الحكومة الفترة الماضية».

«مطر»: الحوار الوطني بداية علاقة إيجابية بين المواطن والحكومة

وذكر «مطر»، أن الحوار الوطني نقطة مهمة جدًا فى بداية العلاقة بين المواطن والحكومة، والجميع يضع آمالا وطموحات على الحكومة الجديدة لتحقيق ما يأمل فيه المواطنون».

وتابع: «الحكومة دورها أن تقوم بذلك في إطار الإمكانات المتاحة وأن تحاول أن تحل هذة الموضوعات، والحوار الوطني ينقل آمال وطموحات المواطن لأنه يضم تيارات سياسية مختلفة وبه كل الأحزاب المختلفة».