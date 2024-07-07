«الحرية المصري»: مناقشات الحوار الوطني تسير بنا نحو الجمهورية الجديدة

ثمن حزب الحرية المصري القضايا التي ناقشها الحوار الوطني، أمس، مشيرا إلى أن اختيار قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ودراسته جيدا من جميع الجوانب بجميع وجهات النظر أمر بالغ الأهمية خاصة وأنه يخص المواطن البسيط واحتياجاته، وأيضا مناقشة قضايا الثانوية العامة الجديدة حيث أنها تحدد مستقبل أفضل في التعليم والعمل.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب، إنه يجب على الحكومة أن تخطو على خطوات الحوار الوطني وتوصياته، لتحقيق أفضل نتيجة من أجل مصلحة الوطن والمواطن، خاصة وأن هناك أولويات شديدة الحساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل مصر وأبناؤها مثل الثانوية العامة ومشكلاتها التي لا تنتهي بشكل خاص ومشكلات التعليم بأكملها بشكل عام.

نخبة من الكوادر السياسية

وأكد أن الحوار الوطني يضم نخبة من الكوادر السياسية وأصحاب الخبرات وذوي الكفاءة في مجالات عديدة، يخدمون وطنهم بكل حب واخلاص، وأن مناقشات الحوار الوطني تسير بنا نحو الجمهورية الجديدة من خلال توافق الآراء وتبادل الأفكار والسماع إلى الرأي والرأي الآخر.

إخراج كفاءات مدربة للتصنيع

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحزب يستعد بعدد من القضايا لمناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني في الفترة المقبلة، على رأسها تسهيل العمل بالطاقة الشمسية وإتاحتها بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات للحد من أزمة الكهرباء وإيجاد حلول جديدة خارج الصندوق، وأيضا مناقشة أهمية وضرورة التعليم الفني خلال الفترة المقبلة لما له من تأثير عميق على المجتمع وإخراج كفاءات مدربة للتصنيع، والعمل في استغلال هذا في دعم المشروعات الصغيرة.