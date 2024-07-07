في اليوم العالمي للشكولاتة.. اعرف الدول الإفريقية الأكثر إنتاجا للكاكاو

تحظى الشوكولاتة بشعبية جارفة حول العالم، وتتنافس الدول على إنتاجها وتصنيعها، كونها من أكثر المنتجات الغذائية استهلاكا، لذا يحتفي الجميع سنويا في 7 يوليو باليوم العالمي للشوكولاتة.

وتتصدر بعض الدول قائمة كبار منتجي الشوكولاتة، بفضل ما تتمتع به من مناخ مُناسب وتاريخ عريق في زراعتها، وتأتي دول غرب إفريقيا على رأس قائمة الدول الأكثر إنتاجا للكاوكاو في العالم، منها «كوت ديفوار- وغانا- والكاميرون- ونيجريا».

الدول الأكثر إنتاجا للكاكاو في العالم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الدول الأكثر إنتاجا للكاكاو في العالم، بجانب الكمية التي تنتجها كل دول من الكاكاو، وفقا لمنظمة الكاكاو العالمية، حيث جاءت القائمة كالتالي في موسم 2022/2023.

دول إفريقية أكثر إنتاجا للكاكاو في العالم

- تأتي دولة كوت ديفوار «ساحل العاج» في المرتبة الأولي للدول الأكثر إنتاجاً للكاكاو في العالم بإنتاج يقدر بنحو 2.24 مليون طن.

- تأتي دولة غانا في المرتبة الثانية للدول الأكثر إنتاجاً للكاكاو في العالم بإنتاج يقدر بنحو 645 ألف طن.

- تأتي دولة الإكوادور في المرتبة الثالثة للدول الأكثر إنتاجا للكاكاو في العالم بإنتاج يقدر بنحو 454 ألف طن.

- تأتي دولة الكاميرون في المرتبة الرابعة للدول الأكثر إنتاجاً للكاكاو في العالم بإنتاج يقدر بنحو 290 ألف طن.

- تأتي دولة نيجيريا في المرتبة الخامسة للدول الأكثر إنتاجاً للكاكاو في العالم بإنتاج يقدر بنحو 280 ألف طن.

- تأتي دولة البرازيل في المرتبة السادسة للدول الأكثر إنتاجاً للكاكاو في العالم بإنتاج يقدر بنحو 220 ألف طن.

- تأتي دولة إندونيسيا في المرتبة السادسة للدول الأكثر إنتاجاً للكاكاو في العالم بإنتاج يقدر بنحو 180 ألف طن.