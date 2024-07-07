هل يجوز المسح علي غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته ؟.. «الأزهر» يوضح

تتعدد أحكام الوضوء، خاصة فيما يتعلق بالمسح على الأغطية، سواء كانت الجوارب التي تغطي القدمين، أو أغطية الرأس باختلاف مسماها من عمامة للرجال أو الحجاب للنساء، لذا كثيراً ما يتساءل قطاع كبير من المسلمين حول ذلك الأمر، وهل يجوز المسح على أغطية الرأس أم لا؟.

المسح على الرأس في الوضوء

ووفق ما نشره مجمع البحوث الإسلامية على موقعه الرسمي، اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من أركان الوضوء؛ لقوله تعالى: «وامسحوا برءوسكم»، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه ﷺ وخاصة حديث عثمان وقوله: «ثم مسح برأسه»"، ولإجماع الفقهاء على ذلك.

القدر المجزئ من المسح على الرأس

ولفت المجمع إلى أنّ الفقهاء اختلفوا في القدر المجزئ من المسح على الرأس في الوضوء، مضيفا «على آراء كثيرة نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضيء على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح. فعلى ذلك فلو مسحت على مقدم رأسك بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك».