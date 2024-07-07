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محافظ شمال سيناء: تلبية مطالب المواطنين على رأس أولوياتي

كتب:

أحمد أبو دراع
02:13 م | الأحد 07 يوليو 2024
محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور

محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور

عقد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، مؤتمرا صحفيا، في ثاني أيام استلامه لمهامه رسميا، وأكد أن أولى اهتماماته هي المواطن والتركيز على كل مطالب أهالي سيناء، وأنه سيزور كل مراكز المحافظة ويستمع إلى مطالب الأهالي ورجل الشارع.

«مجاور» يلتقي مشايخ سيناء

وقال محافظ شمال سيناء، إنه لا بد من توصيل رسالة للعالم كله بأن مصر قوية بفكرها ورجالها، موجها كلامه للإعلاميين «أقوى أسلحتي في شمال سيناء هي الإعلام، أنتم ذراعي اليمين».

وعقد المحافظ لقاء مع مديري إدارات المصالح الحكومية، كما التقى مع مشايخ سيناء ورحب بهم وطلب منهم مساندته في المرحلة القادمة.

وأصدر تعليماته إلى العلاقات العامة بالمحافظة بتحديد موعد شهري للصحفيين للاستماع إلى المحافظ، والاطلاع على ما تم إنجازه من مطالب الأهالي.

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