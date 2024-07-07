استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 7-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 7 يوليو 2024، استقرارا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار اليوم، 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد 7 -7- 2024، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم في مصر، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار اليوم، إلى 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.