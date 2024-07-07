آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 7-7-2024 في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، تحديثا جديدا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-7-2024؛ إذ سجل نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، وفق المعلن على المنصة الإلكترونية الصادرة عن البنك المركزي.

ويشهد سعر صرف العملة الأمريكية، حالة من الاستقرار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الأخيرة، بسبب التوسع في الاستثمارات التي نفذتها الدولة مؤخرًا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-7-2024 مقابل الجنيه المصري، وفقا للمُعلن عبر مواقع البنوك الرسمية، بشأن آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-7-2024، نحو 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 48.05 جنيه للبيع، و47.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، فسجل 48.03 جنيه للبيع، و47.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة، 47.94 جنيه للبيع، و47.85 جنيه للشراء.