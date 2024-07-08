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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-7- 2024 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:58 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجّل سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الاثنين 8-7-2024 في مصر، بمختلف البنوك، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار اليوم، إلى 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

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بقلم سعيد رمضان