جامعة الملك سلمان الدولية تنظم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تواصل جامعة الملك سلمان الدولية برامجها التدريبية المخصصة لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.

تأهيل الطالب للتعامل مع تحديات سوق العمل

وأكدت إدارة الجامعة أنها تتبنى نهجا تعليميا قائما على المعرفة والخبرة المكتسبة عبر برامج تدريب تأهيلية للعمل، وطرح البرامج التي تستهدف تأهيل الطالب، للتعامل مع تحديات سوق العمل ومتطلباته، وتعزيز المهارات المهنية وإكسابهم الخبرات الميدانية.

استخدام الأساليب الحديثة

وبدأ القطاع الهندسي في التدريب لطلاب هندسة الحاسب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع علي الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، إذ تمتلك الهيئة عددا كبيرا من المصانع التي تعمل في اتجاهات مختلفة، ويجرى التطوير بهذه المنشآت حاليا باستخدام الأساليب الحديثة من ذكاء اصطناعي، ما يمثل فرصة كبيرة لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية، لتطبيق النظريات على ارض الواقع وسوق العمل المستقبلي.

وبدأ طلاب قسم الطاقة بمجال الهندسة بجامعه الملك سلمان الدولية التدريب الصيفي داخل محطة توليد الغاز الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ، ما يساعد الطلاب علي فهم أفضل للمقررات الدراسية التي درسوها، وجرى تطبيقها علي ارض الواقع.