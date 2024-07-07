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القاهرة الإخبارية: مصر تدفع بـ 32 شاحنة مساعدات غذائية وطبية إلى قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
04:46 م | الأحد 07 يوليو 2024
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ السلطات المصرية دفعت اليوم بنحو 32 شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم «جولة المراسلين»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: حتى الآن، أفرغت نحو 25 شاحنة حمولتها من المساعدات الإنسانية والغذائية في منفذ كرم أبو سالم وعادت إلى محيط معبر رفح البري مرة أخرى.

وتابع: «سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخول شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة رغم الحاجة الملحة إلى هذا النوع من المساعدات الإنسانية والغذائية، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف للغاية على أنحاء قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء والجرحى».

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بقلم شريف سليمان