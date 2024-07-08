الشروط المالية للحصول على شقة بالإسكان التعاوني في السويس

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الشروط المالية للحصول على شقة في طرح الإسكان التعاوني بمدينة السويس، المقرر فتح باب الحجز به أمام المواطنين بعد غد الأربعاء، ويستمر التقديم عليها حتى 24 من نفس الشهر.

الشروط المالية للحصول على شقة بالسويس

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، الشروط المالية التي حددتها الهيئة للحصول على شقة سكنية بمشروع لؤلؤة السويس، وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بالطرح، وجاءت كالتالي:

- يضاف إلى ثمن الوحدة 1% مصروفات إدارية يتم سدادها مع المبالغ المسددة طبقا لما هو موضح بالجداول.

- يضاف إلى ثمن الوحدة ميزة دور للأدوار المتكررة 1.5% من قيمة الوحدة، وميزة اتجاه قدرها 0.75% من قيمة الوحدة ويتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة.

- يقدم العميل شيكات بنكية بباقي المبالغ المستحقة على الوحدة على أن تكون هذه الشيكات موقعة من العميل مع إحضار خطاب من البنك يفيد صحة التوقيع.

- يتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة وتسدد مع دفعة التعاقد والاستلام.

- من يرغب في استرداد مبلغ جدية دخول القرعة قبل إجرائها يخصم منه 1% مصروفات إدارية.

- من يفوز بالقرعة عليه أن يستكمل إجراءات التخصيص وسداد دفعة التخصيص في خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة وإلا يعتبر التخصيص لاغي دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات ويخصم مبلغ 4000 جنيه + 1% مصروفات إدارية.

- من لا يحضر القرعة يستبعد منها ويخصم منه 2%.

- في حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين يحق للهيئة إلغاء التخصيص دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أعذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي وتكون الأقساط التي تم سدادها من حق الطرف الأول الهيئة حقا خالصا.

- تحتفظ الهيئة بملكية الوحدة السكنية محل كراسة الشروط لحين سداد باقي الثمن حق الانتفاع فقط له ولأسرته وإذا فسخ العقد لأي سبب من الأسباب تكون الأقساط التي تم سدادها حقا خالصا للهيئة في مقابل انتفاع الطرف الثاني بالحق السكني.

- يلتزم العميل باستلام الوحدة في خلال شهر من تاريخ التعاقد وفي حالة عدم قيامه بالاستلام في الميعاد المحدد يكون ملزما بدفع 500 جنيه شهريا مصاريف حراسة.

- في حالة عدم سداد الأقساط بالمواعيد المحددة يتم تحميل العميل أعباء بنكية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.