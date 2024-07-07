جولة للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة في القليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية، تنظيم جولة للتأكد من عوامل الأمن والسلامة وصلاحية المياه بحمامات السباحة من قبل وكيلي وزارة الشباب والرياضة والصحة بالقليوبية، الدكتور محمود الصبروط، والدكتور حمودة الجزار.

جولة للتأكد من السلامة في حمامات السباحة في بنها

وأوضحت المديرية في بيان، أن الجولة جاءت رفقة لجنة صحة البيئة بمديرية الصحة، وجرى تفقد عددا من حمامات السباحة بإدارة شباب بنها، للالتزام بعوامل الأمن والسلامة وصلاحية المياه المُستخدمة في حمامات السباحة، والالتزام بالمعايير الخاصة بصحة وصلاحية المياه.

وتضمنت الجولة تفقد حمامات السباحة بمراكز شباب أتريب، كفر مناقر، والمنشية ببنها، وتلاحظ التزام المراكز وإدارة حمامات السباحة بضوابط التشغيل والنواحي الإدارية والفنية، والالتزام بضوابط الأمن والسلامة وتوفر المنقذين وأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وسحبت اللجنة عينات من المياه لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

اهتمامات الشباب والرياضة في القليوبية

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتمام الوزارة الشباب بالمُتابعة المُستمرة والمكثفة لأنشطة حمامات السباحة لما تشهده من إقبالا متزايدا من المواطنين.

وأوضح أن الوزارة أعدت برنامجا للمتابعة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لتفقد حمامات السباحة بجميع المحافظات للتأكد من تنفيذ الضوابط والمعايير والالتزام بالكود المصري لاتحاد الغوص والإنقاذ، ضمن مبادرة مصر بلا غرقي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين بالضوابط

وأوضح أن أعمال المتابعة مستمرة لأنشطة حمامات السباحة من خلال لجان مٌتنوعة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ولجان من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ووزارة الشباب والرياضة.