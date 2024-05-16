وكيل «رياضة القليوبية» يوجه بتحديث قواعد البيانات الرقمية بإدارات المديرية

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، ومعاوني المدير العام لشؤون الشباب والرياضة.

تنفيذ المبادرات الشبابية

وتناول جدول الأعمال توجيه الشكر والتقدير لمديري الإدارات الفرعية على ما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة السابقة، وتنفيذ عدد من المبادرات الشبابية والمتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام العاملين ومراجعة عوامل الأمن والسلامة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تحديث قواعد البيانات الرقمية

كما شمل الاجتماع تكليف مديري الإدارات بتحديث قواعد البيانات الرقمية في الإدارات المعنية، مثل الهيئات والإدارة الهندسية والإدارات الفرعية، وكذلك التوجيه بضرورة تفعيل خطة مكتب قادرون باختلاف وتكليف الإدارة الهندسية بعمل ملف كامل للخطة الإضافية والاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025.

وتطرق الصبروط خلال الاجتماع، إلى بروتوكول التعاون المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وجامعة بنها، مشيرا إلى عدد من الأهداف المرجو تحقيقها من هذا التعاون، والتي من أهمها الترويج لرياضة المرأة وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز.

كما دعا الصبروط، مديري الإدارات، لحضور الندوة التي يقدمها المهندس عبدالله العمري وكيل وزارة الإسكان السابق والمزمع تنفيذها الثلاثاء 21 مايو الجاري بقاعة الاجتماعات بالمديرية، والتي تدور حول قانون التصالح الجديد، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بـ«فيسبوك».

مناقشات استعدادات عيد الأضحى المبارك

وفي نهاية الاجتماع، كلف الصبروط مديري الإدارات بإعداد ملف كامل يشمل الإعداد والتجهيز للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024، وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب للعرض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.